«Известия» раскрыли подробности о судьбе якобы попавшей в плен к ХАМАС россиянке

По ее словам, ее не было на фестивале Nature Party, но туда отправилась ее сестра, с которой Елизавета не может связаться и не знает, где та находится.



Фото Елизаветы Прудниковой и еще 13 девушек, пропавших в Израиле, распространялись в Сети. Журналисты предположили, что девушки могли быть взяты в плен боевиками ХАМАС. Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов в связи с этим призвал освободить россиянку из плена. Однако Прудникова заявила, что ни она, ни ее сестра не являются гражданами РФ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек, среди которых две с русскими именами и фамилиями. Инцидет произошел во время фестиваля электронной музыки, который проходил вблизи города Офаким около сектора Газа. Откуда похищенные приехали в Израиль, не уточняется.





