«Известия» опубликовали видео полета Су-30 за секунды до катастрофы в Калининградской области

На видео снят момент, когда истребитель в условиях ясной погоды на высокой скорости и небольшой высоте пролетает над участниками массового мероприятия. Также видно, как самолет начинает резко снижаться.

Российский истребитель Су-30 потерпел крушение в небе над Калининградской областью. Экипаж погиб, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Обломки сгоревшего самолета разбросаны в радиусе 100 метров.

Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной крушения самолета, передает ТАСС со ссылкой на военных.