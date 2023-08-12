«Известия» опубликовали видео полета Су-30 за секунды до катастрофы в Калининградской области
Газета «Известия» опубликовала видеоролик с полетом потерпевшего крушение Су-30 за несколько секунд до авиакатастрофы 12 августа в Калининградской области.
На видео снят момент, когда истребитель в условиях ясной погоды на высокой скорости и небольшой высоте пролетает над участниками массового мероприятия. Также видно, как самолет начинает резко снижаться.
Российский истребитель Су-30 потерпел крушение в небе над Калининградской областью. Экипаж погиб, сообщила пресс-служба Западного военного округа. Обломки сгоревшего самолета разбросаны в радиусе 100 метров.
Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной крушения самолета, передает ТАСС со ссылкой на военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru