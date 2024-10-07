Израильская армия атаковала свыше 120 объектов «Хезболлы» за час

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час поразила на юге Ливана свыше 120 объектов шиитского движения «Хезболла». Об этом израильская армия сообщила на своем сайте.

Один человек погиб и 10 пострадали при стрельбе на юге Израиля

В частности, были атакованы ракетная база и разведштаб «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что инфраструктура движения находилась в гражданских районах. Перед нанесением ударов израильские военные призывали жителей эвакуироваться.

Ранее движение «Хезболла» объявило об атаке по израильской военной базе к югу от города Хайфа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:АтакаЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры