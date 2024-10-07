Израильская армия атаковала свыше 120 объектов «Хезболлы» за час
7 октября 202421:38
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час поразила на юге Ливана свыше 120 объектов шиитского движения «Хезболла». Об этом израильская армия сообщила на своем сайте.
В частности, были атакованы ракетная база и разведштаб «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что инфраструктура движения находилась в гражданских районах. Перед нанесением ударов израильские военные призывали жителей эвакуироваться.
Ранее движение «Хезболла» объявило об атаке по израильской военной базе к югу от города Хайфа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильская армия атаковала свыше 120 объектов «Хезболлы» за час
- Суд заочно арестовал иностранных журналистов за незаконное пересечение границы
- В Рубцовске разгромили памятник малолетним узникам фашизма
- Команда Бакальчука покинула офис Wildberries на Ленинской Слободе
- Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы
- СМИ: Рэпер MC Bandit найден мертвым в Екатеринбурге
- Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула в Барселоне
- Премьер Грузии назвал урегулирование с Россией приоритетом «Грузинской мечты»
- В Риге вторично осквернили памятник полководцу Барклаю-де-Толли
- В Бурунди заинтересовались товарищеским матчем со сборной России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru