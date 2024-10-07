Израильская армия атаковала свыше 120 объектов «Хезболлы» за час

В частности, были атакованы ракетная база и разведштаб «Хезболлы». В ЦАХАЛ отметили, что инфраструктура движения находилась в гражданских районах. Перед нанесением ударов израильские военные призывали жителей эвакуироваться.

Ранее движение «Хезболла» объявило об атаке по израильской военной базе к югу от города Хайфа.

