Один человек погиб и 10 пострадали при стрельбе на юге Израиля

Инцидент произошел на вокзале Беэр-Шева. Неизвестные открыли стрельбу по толпе людей.

Жертвой теракта стала 25-летняя женщина. 10 человек доставили в больницу.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Четыре человека получили огнестрельные ранения, пять — ушибы и травмы от осколков стекла.

В начале октября теракт произошел в Яффо - южном предместье Тель-Авива. Боевики открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавших ликвидировали, отмечает «Радиоточка НСН».

