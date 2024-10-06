Один человек погиб и 10 пострадали при стрельбе на юге Израиля

В результате теракта в городе Беэр-Шева на юге Израиля один человек погиб и 10 пострадали, сообщила пресс-службы республиканского управления скорой помощи (MDA).

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Инцидент произошел на вокзале Беэр-Шева. Неизвестные открыли стрельбу по толпе людей.

Жертвой теракта стала 25-летняя женщина. 10 человек доставили в больницу.

Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Четыре человека получили огнестрельные ранения, пять — ушибы и травмы от осколков стекла.

В начале октября теракт произошел в Яффо - южном предместье Тель-Авива. Боевики открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Нападавших ликвидировали, отмечает «Радиоточка НСН».

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