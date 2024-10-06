«Хезболла» заявила об атаке на израильскую базу к югу от Хайфы

Ливанское шиитское движение «Хезболла» объявило об атаке по израильской военной базе к югу от города Хайфа. Об этом говорится в заявлении группировки.

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Удар нанесен эскадрильей штурмовых беспилотников в 13:45 в воскресенье. Атакована база технического обслуживания, сообщили в движении.

Ранее израильские самолеты ударили по складам вооружения «Хезболлы», которые находились под домами в Бейруте.

Израиль 1 октября объявил о начале сухопутной операции против «Хезболлы» на юге Ливана, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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