Израиль заявил о пуске 3,3 тысяч ракет из сектора Газа
Армия Израиля заявила о пуске 3350 тысяч ракет из сектора Газа с начала эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным израильской армии, около полутысячи ракет были выпущены неудачно и упали на территорию сектора Газа. В армии также заявили, что эффективность системы противоракетной обороны «Железный купол» составляет 90%.
Ранее сообщалось, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС началась из-за «внутренних палестинских политических маневров». Соответствующее заявление сделал израильский постпред в ООН Гилад Эрдан.
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