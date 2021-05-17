Названа причина обострения конфликта Израиля и ХАМАС

По его словам, ХАМАС задумал захватить политическую власть. «В то время как ХАМАС стремится к разрушению Государства Израиль, он также соперничает за власть на Западном Берегу и стремится сменить палестинскую администрацию», - заявил поспред.

По его словам, это нападение вынудило Израиль защищать своих граждан и «нанести удар по террористической машине ХАМАС, чтобы раз и навсегда остановить их агрессию».

Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями.

