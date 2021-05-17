Названа причина обострения конфликта Израиля и ХАМАС

Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС началась из-за «внутренних палестинских политических маневров», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильского постпреда в ООН Гилада Эрдана.

Заблокирован Telegram-канал военного крыла ХАМАС

По его словам, ХАМАС задумал захватить политическую власть. «В то время как ХАМАС стремится к разрушению Государства Израиль, он также соперничает за власть на Западном Берегу и стремится сменить палестинскую администрацию», - заявил поспред.

По его словам, это нападение вынудило Израиль защищать своих граждан и «нанести удар по террористической машине ХАМАС, чтобы раз и навсегда остановить их агрессию».

Как минимум 34 ребенка в секторе Газа и двое детей в Израиле погибли за последние дни на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинскими движениями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасИзраиль
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