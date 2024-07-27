Израиль нанес авиаудар по зданию школы в Газе

Утром Армия обороны Израиля призвала к эвакуации палестинцев из Хан-Юниса на юге сектора Газа. В том числе из обозначенной Израилем гуманитарной зоны, ссылаясь на разведданные о том, что в этом районе действуют бойцы ХАМАС. Вскоре военные заявили, что самолет нанес удар по командному центру ХАМАС в школе в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы.



По данным министерства здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, израильские военные нанесли удар по школе, погиб 31 человек, более 100 человек получили ранения. Там также отметили, что жертвами стали мирные жители, большинство из которых дети. Армия обороны Израиля утверждает, что ХАМАС использовал комплекс в качестве укрытия для планирования атак, а также хранения оружия. По данным министерства здравоохранения Газы, в результате военной кампании Израиля погибло уже более 39 000 палестинцев.

Военкор RT Саид Сверки сообщил, что многих можно было спасти, но в анклаве нет доступа к медикаментам, а оставшиеся больницы не справляются с наплывом раненых.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что Европа может надавить на Израиль в части ведения боевых действий против ХАМАС с помощью санкций.

