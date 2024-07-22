Офис RT Arabic в секторе Газа разрушен
Один из сотрудников бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта смог добраться до офиса телеканала в секторе Газа, сообщает RT.
По данным очевидцев, израильские военные взорвали входную дверь и использовали офис RT Arabic как штаб для обстрела больницы «Аль-Шифа». Перед уходом они также устроили погром в помещении.
Глава RT Arabic Майя Манна сообщила в своем Telegram-канале, что хотя никто из сотрудников не пострадал, опасения за безопасность съемочной группы остаются. Она отметила, что Израиль систематически нацеливается на журналистов в секторе Газа, и с 7 октября в этом конфликте было убито 160 журналистов.
Офис RT Arabic расположен рядом с больницей «Аль-Шифа» на севере Газы. С ноября сотрудники арабоязычной редакции RT не могли получить доступ к своим рабочим местам из-за усиленных израильских бомбардировок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru