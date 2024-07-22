Офис RT Arabic в секторе Газа разрушен

Один из сотрудников бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта смог добраться до офиса телеканала в секторе Газа, сообщает RT.

По данным очевидцев, израильские военные взорвали входную дверь и использовали офис RT Arabic как штаб для обстрела больницы «Аль-Шифа». Перед уходом они также устроили погром в помещении.