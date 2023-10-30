Израиль нанес авиаудар по турецкой больнице
30 октября 202315:34
Турецкая больница подверглась авиаудару израильской стороны, сообщили в Минздраве Палестины.
Отмечается, что медучреждение расположено южнее города Газа.
Также местные СМИ пишут об уничтожении мечети Аль-Фауз в районе Аль-Тавам на севере Газы.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru