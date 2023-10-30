Израиль нанес авиаудар по турецкой больнице

Отмечается, что медучреждение расположено южнее города Газа.

Также местные СМИ пишут об уничтожении мечети Аль-Фауз в районе Аль-Тавам на севере Газы.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что за последние дни нанесла удары более чем по 600 объектам палестинского движения ХАМАС. Атакам подверглись в том числе склады оружия, позиции для пуска противотанковых ракет, укрытия, оперативные базы, напоминают «Известия».

