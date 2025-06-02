ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье
Диверсию на участке железной дороги пресекли в Приморском крае. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.
По данным ведомства, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб попытались совершить поджог релейных шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. Злоумышленники рассчитывали получить денежное вознаграждение.
Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее в Новгородской, Ленинградской, Тюменской областях задержали злоумышленников, которые по заданию Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры и декорации к празднованию Дня Победы, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru