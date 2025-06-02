ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье

Диверсию на участке железной дороги пресекли в Приморском крае. Об этом сообщило управление ФСБ по региону.

По данным ведомства, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб попытались совершить поджог релейных шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. Злоумышленники рассчитывали получить денежное вознаграждение.

Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Новгородской, Ленинградской, Тюменской областях задержали злоумышленников, которые по заданию Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры и декорации к празднованию Дня Победы, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияПриморский КрайФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры