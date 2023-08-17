Избивший подростка в Котельниках мужчина рассказал о причинах конфликта
Мужчина, который в Котельниках избил 12-летнего мальчика, заявил, что не должен был ввязываться в перепалку, сообщает RT.
По его словам, подростки хулиганили и кричали во дворе. Также они оскорбили его тёщу, а когда послали «куда подальше» самого мужчину, то он сорвался.
«Они не уважают людей старых, плюют на всё. Тёщу послали... орали, смеялись», - рассказал он.
Мужчина добавил, что конфликт с подростками начался «ещё за месяц-два» до произошедшего, когда его тёща выгнала подростков со двора. По его мнению, после этого дети «видимо, начали мстить».
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против мужчины, который из-за словесной перепалки избил 12-летнего мальчика во дворе многоэтажного дома, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru