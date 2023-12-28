Избитый в Петербурге военнослужащий СВО заявил об угрозах его семье
В адрес членов семьи бойца спецоперации России на Украине, избитого 18 декабря после того, как он сделал замечание водителю Lexus за парковку на тротуаре в Санкт-Петербурге, стали поступать угрозы. Соответствующая информация размещена на сайте Следственного комитета России.
Отмечается, что дело об избиении военного было решено направить в центральный аппарат СКР. Соответствующее распоряжение отдал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Кроме того, двоих злоумышленников обвинили в хулиганстве и возбуждении ненависти (инцидент с избиением сопровождался националистическими оскорблениями). По заявлению матери пострадавшего ведется доследственная проверка по факту угроз физической расправой.
Ранее Тимирязевский суд Москвы арестовал двух мужчин, которые избили несовершеннолетних, угрожали им ножом и поставили на колени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru