В Москве арестовали мужчин, избивших детей и поставивших их на колени

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 59-летнему Александру Герасименко и 36-летнему Далеру Бабаджанову. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.

Мужчины нанесли детям удары палкой и под угрозой применения ножа заставили встать на колени. Поводом стал незначительный конфликт.

Обвиняемые не признали вину в содеянном.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы избили двух иностранцев и похитили 5,8 миллиона рублей. Одним из пострадавших является гражданин Китая, отмечает «Радиоточка НСН».

