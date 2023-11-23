В Москве арестовали мужчин, избивших детей и поставивших их на колени
Тимирязевский суд столицы арестовал двух мужчин, которые избили несовершеннолетних, угрожали им ножом и поставили на колени, пишет ТАСС.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана 59-летнему Александру Герасименко и 36-летнему Далеру Бабаджанову. Им предъявлено обвинение в хулиганстве.
Мужчины нанесли детям удары палкой и под угрозой применения ножа заставили встать на колени. Поводом стал незначительный конфликт.
Обвиняемые не признали вину в содеянном.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы избили двух иностранцев и похитили 5,8 миллиона рублей. Одним из пострадавших является гражданин Китая, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Папа Римский предложил патриарху Кириллу встретиться в ОАЭ
- В России назвали самого дорогого композитора российской поп-сцены
- В Москве арестовали мужчин, избивших детей и поставивших их на колени
- Reuters: три греческие компании перестали перевозить российскую нефть
- ВЦИОМ: Пугачёва возглавила рейтинг музыкантов, которых стыдятся россияне
- Зеленский ввёл новые санкции, в том числе против россиян
- Суд оштрафовал Google за отказ удалить из YouTube фейки об СВО
- «Специальная фишка»: Экс-солист «На-На» отверг обвинения в пьянстве на концерте
- Президент Литвы призвал главу МИД успокоиться
- «Не приглашают»: Сергей Пенкин объяснил, почему пропал с телеэкранов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru