Жительница Подмосковья избила ветерана Великой Отечественной войны

В Серпухове Московской области избили ветерана Великой Отечественной войны, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Инцидент произошел в коммунальной квартире. Между потерпевшим и женщиной 1988 года рождения случилась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Ветеран получил телесные повреждения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер утонул в бассейне из-за сердечного приступа. Мужчина почувствовал недомогание, потерял сознание и пошел ко дну, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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