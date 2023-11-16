Жительница Подмосковья избила ветерана Великой Отечественной войны
В Серпухове Московской области избили ветерана Великой Отечественной войны, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в коммунальной квартире. Между потерпевшим и женщиной 1988 года рождения случилась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Ветеран получил телесные повреждения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер утонул в бассейне из-за сердечного приступа. Мужчина почувствовал недомогание, потерял сознание и пошел ко дну, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru