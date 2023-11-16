Жительница Подмосковья избила ветерана Великой Отечественной войны

Инцидент произошел в коммунальной квартире. Между потерпевшим и женщиной 1988 года рождения случилась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Ветеран получил телесные повреждения. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер утонул в бассейне из-за сердечного приступа. Мужчина почувствовал недомогание, потерял сознание и пошел ко дну, отмечает «Радиоточка НСН».

