СМИ: «Барселону» оштрафовали за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов

На игре против «Монако» 19 сентября был замечен использовавшийся фанатами «Барселоны» баннер с нацистской символикой. По данным источника портала, испанский клуб оштрафовали за запрещенные изображения на 10 тысяч евро.

Кроме того, УЕФА запретил «Барселоне» продавать билеты на свою следующую выездную игру в рамках Лиги чемпионов. Гостевой матч команды намечен на 6 ноября, испанцы сыграют с сербской «Црвеной Звездой».

