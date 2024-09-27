СМИ: «Барселону» оштрафовали за нацистский баннер на матче Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал испанский футбольный клуб «Барселона» за нацистский баннер болельщиков на матче Лиги чемпионов. Об этом пишет Barca Universal.

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На игре против «Монако» 19 сентября был замечен использовавшийся фанатами «Барселоны» баннер с нацистской символикой. По данным источника портала, испанский клуб оштрафовали за запрещенные изображения на 10 тысяч евро.

Кроме того, УЕФА запретил «Барселоне» продавать билеты на свою следующую выездную игру в рамках Лиги чемпионов. Гостевой матч команды намечен на 6 ноября, испанцы сыграют с сербской «Црвеной Звездой».

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