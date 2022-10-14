Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома
На территории Иркутской области из-за землетрясения в акватории Байкала приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Улан-Удэ, сообщает мэрия в Telegram.
По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается.
Напомним, в Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,9. Сильные подземные толчки ощущались как в Иркутске, так и Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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