Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома

На территории Иркутской области из-за землетрясения в акватории Байкала приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Улан-Удэ, сообщает мэрия в Telegram.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине

По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается.

Напомним, в Иркутской области и Бурятии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,9. Сильные подземные толчки ощущались как в Иркутске, так и Улан-Удэ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЗемлетрясениеБурятияИркутск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры