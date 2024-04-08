Из-за угрозы подтопления спасатели эвакуируют жителей пяти районов Курганской области

Из-за ожидающейся «сложной паводковой обстановки» силы регионального главка МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации. Группировка спасателей наращивается, дополнительно в районы, находящиеся в зоне возможного затопления прибыли уже порядка 100 человек и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств.

На утро понедельника уже эвакуирован 571 человек. Большинство из них разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения.

Подтоплены на данный момент восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог.

В результате разрушительного паводка в Оренбургской области и прорыва дамбы на реке Урал оказались подтоплены 18471 приусадебный участок и 10168 жилых домов.



