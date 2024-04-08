Из-за угрозы подтопления спасатели эвакуируют жителей пяти районов Курганской области

Спасатели начали эвакуировать жителей пяти районов Курганской области и областного центра из-за риска подтопления территорий из-за начавшегося паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что людей вывозят из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и города Кургана.

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Из-за ожидающейся «сложной паводковой обстановки» силы регионального главка МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации. Группировка спасателей наращивается, дополнительно в районы, находящиеся в зоне возможного затопления прибыли уже порядка 100 человек и 31 единица техники, в том числе семь плавсредств.

На утро понедельника уже эвакуирован 571 человек. Большинство из них разместились у родственников, 89 человек – в шести пунктах временного размещения.

Подтоплены на данный момент восемь жилых домов, 21 придомовая территория и пять участков автомобильных дорог.

В результате разрушительного паводка в Оренбургской области и прорыва дамбы на реке Урал оказались подтоплены 18471 приусадебный участок и 10168 жилых домов.


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ФОТО: vk.com/orsk_adm
ТЕГИ:ЭвакуацияПаводокКурганская Область

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