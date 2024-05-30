Из-за удара дрона ВСУ погиб мирный житель в Белгородской области
30 мая 202419:46
Один человек погиб, ещё девять получили ранения в результате атаки боевого дрона ВСУ на микроавтобус с работниками сельхозпредприятия в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, нападение украинского беспилотника произошло в селе Зозули Борисовского района.
Пострадала также крыша частного дома после падения дрона с последующей детонацией.
Ранее мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru