Из-за удара дрона ВСУ погиб мирный житель в Белгородской области

Один человек погиб, ещё девять получили ранения в результате атаки боевого дрона ВСУ на микроавтобус с работниками сельхозпредприятия в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинский дрон атаковал школу в Белгородской области

По его словам, нападение украинского беспилотника произошло в селе Зозули Борисовского района.

Пострадала также крыша частного дома после падения дрона с последующей детонацией.

Ранее мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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