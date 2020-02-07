Из-за технических проблем самолет вернулся в Ростов-на-Дону

7 февраля 202012:51

Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Ростова-на-Дону, вынужден был вернуться в аэропорт из-за технических проблем. Какие именно проблемы возникли на борту лайнера, не сообщается.

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Воздушное судно направлялось из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Посадка прошла штатно, сообщает ТАСС. Для пассажиров этого рейса готовится резервный борт. Сейчас все не улетевшие люди размещены в аэропорту Платов.

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что в Сирии ракеты Израиля чуть было не попали в гражданский самолёт со 172 пассажирами на борту. В момент авиаудара лайнер заходил на посадку. Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил, что опасность для садившегося в Дамаске самолёта была.


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ФОТО: pixabay.com
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