Из-за технических проблем самолет вернулся в Ростов-на-Дону
Самолет авиакомпании «Азимут», вылетевший из Ростова-на-Дону, вынужден был вернуться в аэропорт из-за технических проблем. Какие именно проблемы возникли на борту лайнера, не сообщается.
Воздушное судно направлялось из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Посадка прошла штатно, сообщает ТАСС. Для пассажиров этого рейса готовится резервный борт. Сейчас все не улетевшие люди размещены в аэропорту Платов.
В Минобороны РФ сегодня сообщили, что в Сирии ракеты Израиля чуть было не попали в гражданский самолёт со 172 пассажирами на борту. В момент авиаудара лайнер заходил на посадку. Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил, что опасность для садившегося в Дамаске самолёта была.
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