Герой России назвал виновных в опасной атаке ВВС Израиля

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН подтвердил, что опасность для садившегося в Дамаске самолёта была.

«Гражданская цель – она большая, и противовоздушная оборона, как обычно, выбирает большую цель. Это техническая логика, ничего тут не сделаешь», - сказал он.

По словам Толбоева, израильские лётчики не могли учесть появление гражданского борта в районе атаки – виновато командование, поставившее им задачу.

«Лётчик в этом ничего не понимает. Ему на земле дали задачу, и он её выполняет, идёт по тому маршруту, по которому положено. А что там внизу происходит, это уже на совести политиков и военных которые принимают решения. Так что к лётчику тут никаких вопросов. Вопрос к тем, кто разрабатывает операцию под прикрытием гражданских самолётов», - отметил собеседник НСН.

Израильские истребители при нанесении ударов не нарушали воздушное пространство Сирии, поэтому нельзя сказать, что они буквально «прикрылись» гражданским самолётом. Но фактически в момент атаки возникла опасная ситуация, похожая на ту, что в январе привела к трагедии под Тегераном. Там никакого удара не было, но находившиеся наготове иранские ПВО перепутали украинский пассажирский «Боинг» с вражеской целью и сбили его двумя ракетами.

После атаки под Дамаском официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что проведение боевых операций в воздухе «с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов» стало характерной чертой ВВС Израиля, передает телеканал «Звезда».

По данным израильских СМИ, целью ВВС под Дамаском являлись позиции поддерживаемых Ираном повстанцев. В Израиле неоднократно заявляли, что не допустят усиления Ирана в регионе. В 2019 году израильтяне провели несколько атак на объекты в Сирии, которые считают так или иначе связанными с Ираном.

