На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков

Бригады медиков будут направлены на место инцидента со сходов вагонов пассажирского поезда в Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владимир Уйба.

Он также рассказал, что по его указанию сформированы бригады медицинских работников из ЦРБ Инты, которые направляются на место инцидента. Опытные специалисты окажут первую помощь пострадавшим, включая обезболивание и остановку кровотечения.