На место схода вагонов поезда в Коми направят бригады медиков
Бригады медиков будут направлены на место инцидента со сходов вагонов пассажирского поезда в Коми. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владимир Уйба.
Он также рассказал, что по его указанию сформированы бригады медицинских работников из ЦРБ Инты, которые направляются на место инцидента. Опытные специалисты окажут первую помощь пострадавшим, включая обезболивание и остановку кровотечения.
На перегоне Инта-1 — Угольный произошел сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Движение поездов в этом районе временно приостановлено. Возбуждено уголовное дело.
На место происшествия выехало руководство отдела по расследованию особо важных дел, а также следователи и криминалисты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru