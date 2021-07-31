Из-за пьяного полицейского в ДТП под Курском погиб человек

Известно, что ДТП произошло около полуночи в районном центре – городе Курчатове.

«Водитель автомобиля Кia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП пассажир мотоцикла 1997 года рождения скончался, водитель мотоцикла доставлен в больницу. За рулем автомобиля Кia находился сотрудник отделения МВД России по Поныровскому району в свободное от службы время. У него выявлено состояние опьянения», - сказано в сообщении.

В УМВД России по Курской области в связи с происшествием началась служебная проверка.

«Сотрудник будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение контроля за подчиненным сотрудником», - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что бывший полицейский, сбивший насмерть шестилетнего велосипедиста в Кировской области, получил 2,5 года колонии и выплатит родственникам ребенка 800 тыс. рублей компенсации.

