Экс-полицейский, задавивший «пьяного мальчика», получил 2,5 года колонии

Бывший полицейский, сбивший насмерть шестилетнего велосипедиста в Кировской области, получил 2,5 года колонии и выплатит родственникам ребенка 800 тыс. рублей компенсации.

Соответствующее решение принял Уржумский районный суд Кировской области, сообщает в понедельник прокуратура региона.

Трагедия произошла летом 2019 года и вызвала большой резонанс. Отец мальчика заявил, что экспертиза выявила в крови ребенка алкоголь - 0,51 промилле этанола. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела.

По версии следствия, бывший полицейский, проезжая днем на машине по селу Буйское Уржумского района, превысил скорость и наехал на шестилетнего велосипедиста, который скончался на месте.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый не признал вину, хоть и не оспаривал обстоятельства ДТП.

Суд согласился с мнением гособвинителя и признал экс-полицейского виновным, приговорив его к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения и запрету на 3 года работать в сфере, связанной с вождением. Кроме того, суд удовлетворил иск отца ребенка, требовавшего компенсацию морального вреда.

В прокуратуре напомнили, что ранее был вынесен обвинительный приговор в отношении судмедэксперта Сергея Насонова. Он был осужден по статье «халатность» за то, что неверно указал на наличие в крови ребенка этанола.

