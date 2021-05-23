ДТП с полицейской машиной в Брянске: пятеро пострадавших
23 мая 202101:02
Автоавария с участием пяти автомобилей произошла вечером 22 мая в Брянске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД по региону.
В ДТП оказалась машина ДПС. В результате происшествия пострадали пять человек, их направили в больницу.
Напомним, 22 мая три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 709 / сут.
Умерли
118 тыс.+386 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 345 / сут.
- Стал известен победитель «Евровидения-2021»
- Компания Virgin запустила космический корабль для туристов
- Певица Манижа выступила в финале «Евровидения»
- Сборная России одержала вторую подряд победу на ЧМ по хоккею
- Злоумышленник после «минирования» ТЦ в Ростове-на-Дону потребовал 2 млрд долларов
- Украинский МИД назвал условие восстановления поставок воды в Крым
- В «Роскосмосе» спрогнозировали появление российского аналога SpaceX
- Греф пообещал россиянам переобучение после потери работы из-за роботизации
- СМИ: Двум военным летчикам пришлось катапультироваться на крымском аэродроме
- Ростуризм запускает программу кешбэка для детских лагерей
22 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru