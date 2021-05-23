ДТП с полицейской машиной в Брянске: пятеро пострадавших

В ДТП оказалась машина ДПС. В результате происшествия пострадали пять человек, их направили в больницу.

Напомним, 22 мая три человека погибли после столкновения кроссовера и грузовика на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ханты-Мансийском автономном округе.

