Из-за пожара в Мордовском заповеднике в Сарове объявлен режим ЧС

По его словам, режим ЧС необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации происшествия.

Угрозы распространения огня на ЗАТО Саров нет, сделаны минерализованные полосы, чтобы не допустить распространение огня, сообщает «Интерфакс».

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в семи районах Иркутской области: в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

