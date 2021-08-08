Из-за пожара в Мордовском заповеднике в Сарове объявлен режим ЧС

Власти Сарова в Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожара в Мордовском заповеднике, сообщил глава администрации Алексей Сафонов в Instagram.

Силы Военно-транспортной авиации задействованы в тушении пожаров в Иркутской области

По его словам, режим ЧС необходим для того, чтобы повысить мобилизацию и привлечь дополнительные силы городского, регионального и федерального уровня для ликвидации происшествия.

Угрозы распространения огня на ЗАТО Саров нет, сделаны минерализованные полосы, чтобы не допустить распространение огня, сообщает «Интерфакс».

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в семи районах Иркутской области: в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные Пожары
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