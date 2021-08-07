Силы Военно-транспортной авиации задействованы в тушении пожаров в Иркутской области

«Самолеты ВТА приступили к тушению природных пожаров в Иркутской области. Экипажи самолетов Ил-76 выполнили два вылета, сбросив 84 тонны воды на очаги пожара в районе населенного пункта Непа», - сообщает ведомство.

Самолеты ВТА только за прошедшие 24 часа выполнили шесть вылетов и сбросили свыше 250 тонн воды на территорию Мордовского государственного природного заповедника, где бушует пожар. В общей сложности на очаги пожаров за три дня самолетами ВТА сброшено 546 тонн воды.

Уточняется, что в операции задействованы самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны воды.

Ранее режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в семи районах Иркутской области: в Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах.

