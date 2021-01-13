Из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону эвакуировали 25 человек
В одном из жилых домов Ростова-на-Дону произошел пожар, сообщает региональный главк МЧС.
Возгорание возникло в квартире пятиэтажного здания, пламя охватило площадь в 15 кв. м. 25 человек были эвакуированы, один человек пострадал.
В настоящее время пожар локализован. Выясняются причины возгорания.
Напомним, страшный пожар вспыхнул в одном из девятиэтажных жилых домов в Екатеринбурге в ночь на 12 января.
Из здания успели эвакуировать 90 человек, в том числе 9 детей. Больше половины жильцов спасли с помощью масок дыхательных аппаратов – дым быстро распространился по всей многоэтажке. Однако спасатели успели добраться не до всех: при пожаре погибли восемь человек.
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