Из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону эвакуировали 25 человек

В одном из жилых домов Ростова-на-Дону произошел пожар, сообщает региональный главк МЧС.

Возгорание возникло в квартире пятиэтажного здания, пламя охватило площадь в 15 кв. м. 25 человек были эвакуированы, один человек пострадал.

В настоящее время пожар локализован. Выясняются причины возгорания.

В МЧС объяснили гибель людей при пожаре в Екатеринбурге

Напомним, страшный пожар вспыхнул в одном из девятиэтажных жилых домов в Екатеринбурге в ночь на 12 января.

Из здания успели эвакуировать 90 человек, в том числе 9 детей. Больше половины жильцов спасли с помощью масок дыхательных аппаратов – дым быстро распространился по всей многоэтажке. Однако спасатели успели добраться не до всех: при пожаре погибли восемь человек.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПожарПожарные
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