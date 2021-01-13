Из-за пожара в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону эвакуировали 25 человек

Напомним, страшный пожар вспыхнул в одном из девятиэтажных жилых домов в Екатеринбурге в ночь на 12 января.

Из здания успели эвакуировать 90 человек, в том числе 9 детей. Больше половины жильцов спасли с помощью масок дыхательных аппаратов – дым быстро распространился по всей многоэтажке. Однако спасатели успели добраться не до всех: при пожаре погибли восемь человек.

