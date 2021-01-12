Трагедия в Екатеринбурге: Пожар в многоэтажке загнал жильцов в ловушку

Страшный пожар вспыхнул в одном из девятиэтажных жилых домов в Екатеринбурге в ночь на 12 января. Информацию о возгорании Единая диспетчерская служба получила в 02:52: дежурным сообщили, что горит квартира на втором этаже.

Из здания успели эвакуировать 90 человек, в том числе 9 детей. Больше половины жильцов спасли с помощью масок дыхательных аппаратов – дым быстро распространился по всей многоэтажке. Однако спасатели успели добраться не до всех: при пожаре погибли восемь человек. При этом известно, что тела погибших найдены не только на втором, но и на пятом и девятом этажах.

Как выяснилось позже, на верхнем этаже погибли 38-летняя женщина и её семилетняя дочь. Когда начался пожар, мать просила о помощи через Twitter. «9 этаж умираем. Квартира снизу горит задыхаемся. Дым», - в панике писала она.

Женщина успела сообщить, что они с ребёнком оказались взаперти. Спустить ребёнка на улицу с верхнего этажа было нельзя, а выбраться на лестничную клетку женщина с ребёнком не могли. «Безопаснее может выйти?» - спрашивали её пользователи Twitter.

«Некуда там», - объясняла женщина.

Как и почему они оказались заблокированы в квартире на верхнем этаже, по всей видимости, теперь будут выяснять правоохранительные органы. Между тем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи допрашивают свидетелей.

Власти уже назвали предварительную причину возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнём. Как рассказала журналистам старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, очаг пожара был в квартире на втором этаже рядом с диваном.

«Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий», - приводит её слова Ura.ru. Возгорание могла спровоцировать непотушенная сигарета.

Между тем, следствие отрабатывает и другие версии, в том числе о неисправности электрооборудования и замыкании электропроводки.

