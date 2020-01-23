Из-за пожара в Боткинской больнице в Москве эвакуированы более 40 человек

Ранее сегодня НСН писала, что пожар произошел в жилом доме в Адлерском районе Сочи, в результате были эвакуированы 30 человек. Возгорание произошло в квартире площадью 50 кв. метров в доме по улице Тюльпанов. В результате инцидента пострадавших нет. Пожар в настоящее время ликвидирован. Выясняется, что стало причиной инцидента.

