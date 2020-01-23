Из-за пожара в Боткинской больнице в Москве эвакуированы более 40 человек
В городской клинической больнице имени Боткина в Москве прошла эвакуация. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные МЧС, там произошло небольшое возгорание – на площади около 5 кв. метров. 47 эвакуированных человек отправили в соседний корпус, никто из них не пострадал.
Ранее сегодня НСН писала, что пожар произошел в жилом доме в Адлерском районе Сочи, в результате были эвакуированы 30 человек. Возгорание произошло в квартире площадью 50 кв. метров в доме по улице Тюльпанов. В результате инцидента пострадавших нет. Пожар в настоящее время ликвидирован. Выясняется, что стало причиной инцидента.
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