Из-за пожара в Боткинской больнице в Москве эвакуированы более 40 человек

23 января 202017:42

В городской клинической больнице имени Боткина в Москве прошла эвакуация. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные МЧС, там произошло небольшое возгорание – на площади около 5 кв. метров. 47 эвакуированных человек отправили в соседний корпус, никто из них не пострадал.

Крепостное право и расхлябанность. Эксперт СПЧ о причинах пожара в Томской области

Ранее сегодня НСН писала, что пожар произошел в жилом доме в Адлерском районе Сочи, в результате были эвакуированы 30 человек. Возгорание произошло в квартире площадью 50 кв. метров в доме по улице Тюльпанов. В результате инцидента пострадавших нет. Пожар в настоящее время ликвидирован. Выясняется, что стало причиной инцидента.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарЭвакуацияБольница