Из-за пожара от взрывов газовых баллонов на юге Москвы перекрыто движение транспорта

Из-за пожара, который возник после взрыва газовых баллонов на складе на юге Москвы перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Ангар с газовыми баллонами загорелся на юге Москве. Видео

ЧП произошло на улице Газопровод (район Чертаново Южное). По предварительным данным, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров, передает RT.

В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров.

В субботу причиной пожара в челябинской больнице стала разгерметизация кислородного оборудования стала.

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ФОТО: @Baza/Telegram
ТЕГИ:ПожарыМосква
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