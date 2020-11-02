Из-за пожара от взрывов газовых баллонов на юге Москвы перекрыто движение транспорта
Из-за пожара, который возник после взрыва газовых баллонов на складе на юге Москвы перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
ЧП произошло на улице Газопровод (район Чертаново Южное). По предварительным данным, на одноэтажном складе находятся газовые баллоны общим объемом 600 кубических метров, передает RT.
В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров.
В субботу причиной пожара в челябинской больнице стала разгерметизация кислородного оборудования стала.
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