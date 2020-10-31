Названа причина пожара в челябинской больнице

Разгерметизации кислородного оборудования стала причиной пожара в челябинской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Власти Челябинска опровергли данные о двух умерших пациентах после пожара в больнице

«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы размерами 2 × 2 м, в которой находились ёмкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация ёмкостей, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома», - цитирует RT начальника ЦУСК ГУ МЧС России по Челябинской области Павла Екимова.

Он отметил, что в результате инцидента в соседних с больницей зданиях выбиты стекла.

Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.

Утром из медучреждения эвакуировали 150 человек.

В Челябинске СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
ТЕГИ:ПожарБольницаЧелябинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры