Названа причина пожара в челябинской больнице
Разгерметизации кислородного оборудования стала причиной пожара в челябинской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
«На момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы размерами 2 × 2 м, в которой находились ёмкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация ёмкостей, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома», - цитирует RT начальника ЦУСК ГУ МЧС России по Челябинской области Павла Екимова.
Он отметил, что в результате инцидента в соседних с больницей зданиях выбиты стекла.
Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.
Утром из медучреждения эвакуировали 150 человек.
В Челябинске СУ СК РФ в регионе возбудило уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице.
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