Ангар с газовыми баллонами загорелся на юге Москве. Видео
Пожар произошел в ангаре с газом на юге Москвы, сообщает ТАСС.
Ангар находится на улице Газопровод, 4а, в Южном Чертаново, в здании хранится порядка 600 кубометров газа. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы. Один из них попал на видео.
В Чертаново пожар на складе газовых баллонов. Слышны взрывы.— Роман Юнеман (@roman_yuneman) November 2, 2020
Видео впечатляет. pic.twitter.com/HQXZs6VGbU
Напомним, утром в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Попова в подмосковных Мытищах произошел взрыв. Пострадали три человека, разрушено пять гаражей. Возможной причиной произошедшего стал взрыв кислородного баллона.
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