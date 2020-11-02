Ангар с газовыми баллонами загорелся на юге Москве. Видео

Пожар произошел в ангаре с газом на юге Москвы, сообщает ТАСС.

Ангар находится на улице Газопровод, 4а, в Южном Чертаново, в здании хранится порядка 600 кубометров газа. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы. Один из них попал на видео.

Напомним, утром в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Попова в подмосковных Мытищах произошел взрыв. Пострадали три человека, разрушено пять гаражей. Возможной причиной произошедшего стал взрыв кислородного баллона.


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