Разлив тысяч тонн топлива в Норильске вылился в уголовное дело
Следственный комитет открыл уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе топлива на ТЭЦ в Норильске. В ведомстве сообщили, что следователи просят арестовать задержанного начальника цеха Вячеслава Старостина. От дачи показаний он отказался. Обвинения по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность») ему планируется предъявить в ближайшее время.
Ранее СК сообщал о возбуждении трех уголовных дел по факту разлива топлива, сообщает RT.
Разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива произошел 29 мая. Президент РФ Владимир Путин накануне ввел в Красноярском крае режим ЧС федерального уровня.
В организации «Зелёный патруль» заявили НСН, что разлив дизтоплива менее критичен для природы, чем сырой нефти, но спасателям нужно как можно быстрее ликвидировать катастрофу.
«Работы продолжаются, сейчас локализован разлив по течению вниз реки Амбарная. Дизельное топливо ушло по реке примерно на 20 км. Какие объемы просочились в землю, какие – остались на грунте, сколько выгорело во время возгорания автомобиля, сейчас сложно оценить ущерб. Сейчас выбрана правильная методика ликвидации разлива, откачка обязательна. Но другая проблема – куда откачивать? Имеющиеся емкости не рассчитаны на большие объемы», - обозначил проблему директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов.
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