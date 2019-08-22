Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН

Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган и местных жителей.

По данным «Интерфакса», в драке участвовали порядка 20 человек, двое из них получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали, а ранившего их мужчину задержали, сообщил агентству источник в силовых структурах региона.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что все участники драка были пьяны. По его словам, в конфликте не было национальной подоплеки. Собеседник агентства добавил, что цыгане в селе Подгорное не живут.