Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН

Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган и местных жителей.

По данным «Интерфакса», в драке участвовали порядка 20 человек, двое из них получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали, а ранившего их мужчину задержали, сообщил агентству источник в силовых структурах региона.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что все участники драка были пьяны. По его словам, в конфликте не было национальной подоплеки. Собеседник агентства добавил, что цыгане в селе Подгорное не живут.

Латентная ксенофобия. Цыгане возвращаются в Чемодановку?

Напомним, что в середине июня массовая драка с участием цыган произошла в пензенском селе Чемодановка. Один мужчина погиб, еще два человека были госпитализированы. В полицию были доставлены около 170 человек, в основном цыган. Впоследствии цыгане практически в полном составе предпочли уехать из села, но в июле начали возвращаться.

В интервью НСН представитель президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что в Чемодановке не будут себя чувствовать в безопасности ни коренные жители, ни цыгане.

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ФОТО: РИА Новоости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОмонЦыгане

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