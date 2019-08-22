Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН
Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган и местных жителей.
По данным «Интерфакса», в драке участвовали порядка 20 человек, двое из них получили ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали, а ранившего их мужчину задержали, сообщил агентству источник в силовых структурах региона.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что все участники драка были пьяны. По его словам, в конфликте не было национальной подоплеки. Собеседник агентства добавил, что цыгане в селе Подгорное не живут.
Напомним, что в середине июня массовая драка с участием цыган произошла в пензенском селе Чемодановка. Один мужчина погиб, еще два человека были госпитализированы. В полицию были доставлены около 170 человек, в основном цыган. Впоследствии цыгане практически в полном составе предпочли уехать из села, но в июле начали возвращаться.
В интервью НСН представитель президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что в Чемодановке не будут себя чувствовать в безопасности ни коренные жители, ни цыгане.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пушков указал место Зеленскому, поставившему условия России
- Смертельное столкновение. Названа причина крушения МиГ-29 ВВС Азербайджана
- Из-за массовой драки с цыганами в кемеровское село приехал ОМОН
- При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
- Для многодетных матерей России могут снизить подоходный налог