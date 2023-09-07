Из нижегородской колонии-поселения сбежали трое осужденных

Из колонии-поселения в Нижегородской области сбежали трое осужденных. Двое беглецов уже пойманы, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

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Последнего сбежавшего ищут в близлежащих населенных пунктах, заброшенных зданиях и других местах, где он мог скрыться.

Пропажу заметили в четверг ранним утром во время обхода территории. Все трое осуждены за кражи.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПобегНижегородская Область

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