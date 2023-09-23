Из горящей конюшни в Ленинградской области спасли всех животных
23 сентября 202316:15
Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Огнеборцам удалось спасти из горящей конюшни всех животных. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.
На месте происшествия работают 16 человек и четыре единицы техники МЧС. Пожар на площади 1000 квадратных метров локализован.
Ранее в Самаре загорелся бывший подшипниковый завод, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru