Из горящей конюшни в Ленинградской области спасли всех животных

Конюшня детской конной академии горит во Всеволожске в Ленобласти, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар в петербургском ТЦ ликвидирован

Огнеборцам удалось спасти из горящей конюшни всех животных. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.

На месте происшествия работают 16 человек и четыре единицы техники МЧС. Пожар на площади 1000 квадратных метров локализован.

Ранее в Самаре загорелся бывший подшипниковый завод, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МЧС России
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