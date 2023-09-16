Пожар в петербургском ТЦ ликвидирован
16 сентября 202303:38
Пожар в торговом центре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ликвидировали. Об этом сообщило главное городское управление МЧС.
Ранее стало известно о возгорании на улице Бухарестской на площади 1000 квадратных метров.
«В 01:40 пожар локализован. В 02:31 ликвидация открытого горения», — указали в МЧС.
Информации о пострадавших не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru