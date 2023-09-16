Пожар в петербургском ТЦ ликвидирован

Пожар в торговом центре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ликвидировали. Об этом сообщило главное городское управление МЧС.

В Петербурге загорелся торговый центр на площади 1000 кв. м

Ранее стало известно о возгорании на улице Бухарестской на площади 1000 квадратных метров.

«В 01:40 пожар локализован. В 02:31 ликвидация открытого горения», — указали в МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧССанкт-ПетербургПожар

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