100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе

Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталью Куличенкову.

Лесной пожар в Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей

По ее словам, в результате пришествия один человек пострадал, еще 10 спасены. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Урицкого, 33.

Квартира выгорела полностью. Женщина 1965 года рождения была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Ранее более 10 домов сгорело в Нижегородской области из-за лесного пожара, который перешел на территорию поселка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ДомПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры