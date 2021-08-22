100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Энгельсе
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в городе Энгельсе Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталью Куличенкову.
По ее словам, в результате пришествия один человек пострадал, еще 10 спасены. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Урицкого, 33.
Квартира выгорела полностью. Женщина 1965 года рождения была госпитализирована с отравлением продуктами горения.
Ранее более 10 домов сгорело в Нижегородской области из-за лесного пожара, который перешел на территорию поселка.
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