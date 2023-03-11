Из горящего здания на северо-востоке Москвы спасли четырех человек
Из здания на северо-востоке Москвы, где начался пожар, удалось спасти четырех человек. Они находились на разных этажах административного девятиэтажного здания на улице Академика Королева, сообщает столичный главк МЧС России.
«Всего спасено четыре человека с разных этажей», – отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что административное девятиэтажное здание загорелось в столице на улице Академика Королева, началась эвакуация.
Уточняется, что огонь вспыхнул на первом этаже. Сигнал о пожаре спасатели получили в 15.42. 11 марта.
Накануне пожар возник в торговом центре на юго-востоке Москвы. Возгорание возникло в трёхэтажном торговом центре на улице Зеленодольской на юго-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
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