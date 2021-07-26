Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуируют жильцов
26 июля 202101:04
В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в жилом доме, сообщает РИА новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.
Из здания эвакуировали 18 человек, пострадавших нет. Огонь вспыхнул 25 июля в 21:15 мс. в квартире на третьем этаже.
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, был объявлен 4 ранг. Пожар тушат 100 человек.
Минувшим днем произошел масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга, охвативший 1500 квадратных метров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 072 / сут.
Умерли
154 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+18 678 / сут.
- В Турции отмечен рекордный за 2,5 месяца прирост случаев коронавируса
- Локализован пожар в жилом доме Ростова-на-Дону
- Проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам внесен в Госдуму
- Названы страны Европы - лидеры по доступности бензина для населения
- Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуируют жильцов
- В Японии 62-летняя актриса сыграла девушку-подростка
- Памятник Че Геваре собираются установить в Крыму
- Пассажирские поезда начали движение через восстановленный мост на Транссибе
- В Совфеде намерены обеспечить пациентов с болезнями сердца бесплатными лекарствами
- Отстыковка модуля «Пирс» от МКС запланирована на 26 июля
25 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru