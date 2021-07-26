Из горящего в Ростове-на-Дону дома эвакуируют жильцов

В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в жилом доме, сообщает РИА новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону.

В Нижегородской области локализован пожар в доме, где произошел взрыв газа

Из здания эвакуировали 18 человек, пострадавших нет. Огонь вспыхнул 25 июля в 21:15 мс. в квартире на третьем этаже.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, был объявлен 4 ранг. Пожар тушат 100 человек.

Минувшим днем произошел масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга, охвативший 1500 квадратных метров.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуПожар
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