В Петербурге ликвидировали пожар в историческом доме
25 июля 202117:56
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга, охвативший 1500 квадратных метров, ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«В 17.30 ликвидация открытого горения», - сообщает МЧС.
Представители экстренных служб сообщили об одном пострадавшем и 15-ти эвакуированных.
Ранее стало известно, что огонь распространился с 300 до 1500 квадратных метров по кровле пристройки и крыше дома 115 на Лиговском проспекте в Петербурге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru