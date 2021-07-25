В Петербурге ликвидировали пожар в историческом доме

Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга, охвативший 1500 квадратных метров, ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В 17.30 ликвидация открытого горения», - сообщает МЧС.

Представители экстренных служб сообщили об одном пострадавшем и 15-ти эвакуированных.

Ранее стало известно, что огонь распространился с 300 до 1500 квадратных метров по кровле пристройки и крыше дома 115 на Лиговском проспекте в Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПожарыМЧССанкт-ПетербургПожарные
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