Из больницы в Нижнем Тагиле украли 320 доз «Спутника V»
Вакцину от коронавируса «Спутник V» в количестве 320 доз украли из городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило во вторник от заместителя главного врача больницы № 4 поликлиники № 2.
«Медицинский препарат "Гам-ковид-вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября», — цитирует Горелых ТАСС.
МВД устанавливает, оборудована ли больница системой видеонаблюдения, и кто из сотрудников имел доступ в кабинет с вакциной. Руководство регионального полицейского главка взяло на контроль расследование инцидента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+36 626 / сут.
Умерли
259 тыс.+1 247 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 388 / сут.
- Россия подаст жалобу в Верховный суд Амстердама по скифскому золоту
- СМИ: У проректора и финансового директора РАНХиГС провели обыски по делу Раковой
- Комитет Госдумы рекомендовал не разрешать полицейским стрелять при угрозе нападения
- Первый энергоблок БелАЭС отключился от сети
- Из больницы в Нижнем Тагиле украли 320 доз «Спутника V»
- Консультации России и США по двусторонним вопросам начались в Вене
- Минобороны Азербайджана заявило о семи погибших на границе с Арменией
- В России подтвердили еще 1247 смертей от коронавируса за 24 часа
- Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду
- В Хабаровском крае введут QR-коды на внутренних авиалиниях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru