Из больницы в Нижнем Тагиле украли 320 доз «Спутника V»

Вакцину от коронавируса «Спутник V» в количестве 320 доз украли из городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Отмечается, что сообщение об инциденте поступило во вторник от заместителя главного врача больницы № 4 поликлиники № 2.

«Медицинский препарат "Гам-ковид-вак" в количестве 320 доз пропал из служебного помещения в период с 16:00 15 ноября до 08:00 16 ноября», — цитирует Горелых ТАСС.

МВД устанавливает, оборудована ли больница системой видеонаблюдения, и кто из сотрудников имел доступ в кабинет с вакциной. Руководство регионального полицейского главка взяло на контроль расследование инцидента.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КражаСпутник VКоронавирусСвердловская ОбластьНижний Тагил
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