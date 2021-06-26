Из аэропортов Москвы не смогли вылететь более 60 рейсов

Более 60 рейсов пришлось отменить или задержать в московских аэропортах 26 июня. Таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Напомним, объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до воскресенья 27 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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ФОТО: РИА Новости
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