Из аэропортов Москвы не смогли вылететь более 60 рейсов
26 июня 202116:50
Более 60 рейсов пришлось отменить или задержать в московских аэропортах 26 июня. Таковы данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Напомним, объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до воскресенья 27 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
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26 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru