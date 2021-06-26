В Москве до воскресенья продлят оранжевый уровень погодной опасности
Объявленный 20 июня "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до воскресенья 27 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В предупреждении службы отмечается, что в регионе сохраняется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура в Москве остается на 7-10 градусов выше нормы. Предупреждение действует уже неделю.
По данным синоптиков, экстремальная жара в Подмосковье и Москве продлится до понедельника, а уже во вторник температура снизится до 24-29 градусов тепла.
«Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр передает, что в субботу воздух прогреется до 35, в воскресенье - до 34, в понедельник - до 32 градусов выше нуля. В целом за месяц обновились температурные рекорды за 142 года наблюдений.
Метеорологи предполагают, что в субботу может обновиться очередной температурный рекорд дня (он был установлен в 2013 году, тогда воздух прогрелся до 32 градусов). Ультрафиолетовый индекс в столице достигает интервала 6-8 ("высокий и очень высокий" уровень излучения). Жителям региона не рекомендуется находится под открытым небом в середине дня.
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