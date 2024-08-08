Истребители F-16 впервые заметили над Каховским округом Херсонской области

Истребители F-16 были впервые замечены над территорией Каховского округа Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил главы администрации региона Павел Филипчук.

Зеленский подтвердил, что на Украину прибыли F-16

По его словам, это делается с целью «посеять панику». Также он призвал граждан «сохранять стойкость духа».

«Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», - заключил Филипчук.

Ранее политолог из США Марк Слебода заявил, что переданные Украине истребители F-16 значительно устарели, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияИстребителиХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры