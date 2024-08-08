Истребители F-16 впервые заметили над Каховским округом Херсонской области
8 августа 202414:41
Истребители F-16 были впервые замечены над территорией Каховского округа Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил главы администрации региона Павел Филипчук.
По его словам, это делается с целью «посеять панику». Также он призвал граждан «сохранять стойкость духа».
«Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», - заключил Филипчук.
Ранее политолог из США Марк Слебода заявил, что переданные Украине истребители F-16 значительно устарели, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru