Истощенные дети в Екатеринбурге найдены возле тел мертвых родителей
Маловозрастные дети обнаружены в Екатеринбурге возле тел их мёртвых отца и матери. Об этом информирует портал «Екатеринбург онлайн». Как рассказали соседи, семья снимала жильё и не появлялась на людях несколько дней, при этом был слышен плач малышей.
В результате один из местных жителей самостоятельно вскрыл двери квартиры ручными инструментами с помощью курсантов военного училища. В квартире рядом с телами родителей находились мальчик двух лет и трехмесячная девочка. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии с обезвоживанием и истощением организма.
В ходе осмотра каких-либо повреждений на телах мёртвых взрослых не найдено. Назначены экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей.
Как отмечает НСН, в Сочи полиция задержала на 10 суток фуд-блогера Максима Лютого, пропагандирующего сыроедение, после смерти его новорождённого сына от истощения. Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что родители хотели привить младенцу свою систему питания.
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