Истощенные дети в Екатеринбурге найдены возле тел мертвых родителей

Маловозрастные дети обнаружены в Екатеринбурге возле тел их мёртвых отца и матери. Об этом информирует портал «Екатеринбург онлайн». Как рассказали соседи, семья снимала жильё и не появлялась на людях несколько дней, при этом был слышен плач малышей.

В результате один из местных жителей самостоятельно вскрыл двери квартиры ручными инструментами с помощью курсантов военного училища. В квартире рядом с телами родителей находились мальчик двух лет и трехмесячная девочка. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии с обезвоживанием и истощением организма.