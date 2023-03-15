Истощенные дети в Екатеринбурге найдены возле тел мертвых родителей

Маловозрастные дети обнаружены в Екатеринбурге возле тел их мёртвых отца и матери. Об этом информирует портал «Екатеринбург онлайн». Как рассказали соседи, семья снимала жильё и не появлялась на людях несколько дней, при этом был слышен плач малышей.

В результате один из местных жителей самостоятельно вскрыл двери квартиры ручными инструментами с помощью курсантов военного училища. В квартире рядом с телами родителей находились мальчик двух лет и трехмесячная девочка. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии с обезвоживанием и истощением организма.

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В ходе осмотра каких-либо повреждений на телах мёртвых взрослых не найдено. Назначены экспертизы. Следователи опрашивают возможных свидетелей.

Как отмечает НСН, в Сочи полиция задержала на 10 суток фуд-блогера Максима Лютого, пропагандирующего сыроедение, после смерти его новорождённого сына от истощения. Возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что родители хотели привить младенцу свою систему питания.

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ТЕГИ:СмертьДетиЕкатеринбург
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