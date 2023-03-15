В Сочи задержан отец скончавшегося младенца

Полиция задержала на 10 суток блогера Максима Лютого у которого скончался младенец от истощения.

«За административное правонарушение», - цитирует заявление пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости.

Ранее стало известно, что в семья блогера скончался младенец. Следствие полагает, что смерть наступила в результате истощения. Ребенок умер в сочинской детской больнице 8 марта. Позже выяснилось, что он родился без помощи медиков и должным образом зарегистрирован не был.

Известно, что блогер и его супруга являются сыроедами.

