Историку Соколову продлили срок ареста до апреля
Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года.
Ранее стало известно, что о продлении срока содержания Соколову в СИЗО настаивает следствие, передает RT.
Олег Соколов обвиняется в убийстве своей 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года.
После расправы, по версии следствия, он расчленил девушку и пытался утопить часть останков в реке Мойке.
Позднее он был перевезен в Москву для проведения психиатрической экспертизы на вменяемость. При этом сообщалось, что во время следственный действий Соколов неоднократно пытался свести счеты с жизнью.
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