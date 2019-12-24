Историку Соколову продлили срок ареста до апреля

Ранее стало известно, что о продлении срока содержания Соколову в СИЗО настаивает следствие, передает RT.

Олег Соколов обвиняется в убийстве своей 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года.

После расправы, по версии следствия, он расчленил девушку и пытался утопить часть останков в реке Мойке.

Позднее он был перевезен в Москву для проведения психиатрической экспертизы на вменяемость. При этом сообщалось, что во время следственный действий Соколов неоднократно пытался свести счеты с жизнью.

