Историку Соколову могут вменить еще одну статью

Защита погибшей Анастасии Ещенко настаивает на вменении убившему ее доценту Соколову статьи о надругательстве над телом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александру Бакшееву.

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга начал рассматривать дело историка Олега Соколова во вторник 9 июня. Он обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия, однако, как передает адвокат, они настаивали на добавлении статьи 244 УК РФ о надругательстве еще на этапе следствия.

Как передает агентство, рассмотрение дела перенесено на понедельник 15 июня, так как обвиняемый сменил адвоката. В этот день суд должен огласить приговор.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСудОлег Соколов
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